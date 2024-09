JM Tobacco’s Española Year of the Dragon cigars, following remarkable success as a limited edition, will officially join the core line under the new name Española Corojo. This celebrated blend will now sit alongside the Española Connecticut and Española Maduro cigars, offering aficionados yet another exceptional option within the Española series.

The Española Corojo will be available in four popular sizes — Robusto, Toro, Churchill and Belicoso.

JM Tobacco

www.jm-tobacco.com