Urban Pie Pizza Co. is entering the snack and appetizer category with its new Urban Pie Mini Calzones. Staying true to Urban Pie’s brand promise, the Mini Calzones feature unique flavors and clean ingredients. The mini calzones are available in four flavors: Chicken Pesto, Sausage Ricotta, Spinach Mushroom and Peperoni Rosa. Urban Pie Mini Calzones has a suggested retail price of $7.99.

Palermo Villa Inc.

www.palermospizza.com